О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Белом доме заявили, что ежедневно ведут переговоры с талибами

В Белом доме заявили, что ежедневно ведут переговоры с талибами США ежедневно ведут переговоры с афганским движением "Талибан" по военным и политическим каналам.
Другие страны
23 августа 2021 г. 23:31
В Белом доме заявили, что ежедневно ведут переговоры с талибами

США ежедневно ведут переговоры с афганским движением "Талибан" по военным и политическим каналам.

Как сообщает Report, об этом сказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы каждый день ведем переговоры с талибами по политическим каналам и по линии сил безопасности. Я бы не хотел вдаваться в подробности, чтобы защитить эти дискуссии, которые охватывают широкий круг вопросов", - сказал Салливан на брифинге в Белом доме.

Он выразил уверенность в том, что США в состоянии завершить эвакуацию американцев, их союзников из числа местных жителей и граждан третьих стран до 31 августа.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ “Taliban”la hər gün danışıqlar aparır

Экслюзивные новости

Минздрав: За компенсацией за побочные эффекты вакцины от COVID-19 никто не обращался
Минздрав: За компенсацией за побочные эффекты вакцины от COVID-19 никто не обращался
23 августа 2021 г. 16:47
Экс-главу Агстафинской ИВ исключили из ПЕА
Экс-главу Агстафинской ИВ исключили из ПЕА
21 августа 2021 г. 15:24
За последние 9 лет из Украины депортированы около 10 тыс. граждан Азербайджана
За последние 9 лет из Украины депортированы около 10 тыс. граждан Азербайджана
21 августа 2021 г. 13:35
Жительница Шуши: Меня переполняют смешанные чувства
Жительница Шуши: Меня переполняют смешанные чувства
21 августа 2021 г. 11:05
Турецкий министр прокомментировал случаи нарушения режима прекращения огня Арменией
Турецкий министр прокомментировал случаи нарушения режима прекращения огня Арменией
20 августа 2021 г. 17:56
Хулуси Акар: Ни у кого не должно быть сомнений, что мы продолжим поддерживать Азербайджан до последнего
Хулуси Акар: Ни у кого не должно быть сомнений, что мы продолжим поддерживать Азербайджан до последнего
20 августа 2021 г. 17:47
В Азербайджане откажутся от магнитной полосы на платежных картах?
В Азербайджане откажутся от магнитной полосы на платежных картах?
20 августа 2021 г. 17:40
Представитель МВД: Фактов производства метамфетамина в Азербайджане не установлено
Представитель МВД: Фактов производства метамфетамина в Азербайджане не установлено
20 августа 2021 г. 17:05
Главный инфекционист: Наблюдается четвертая вспышка коронавируса
ФотоГлавный инфекционист: Наблюдается четвертая вспышка коронавируса
20 августа 2021 г. 16:26
Председатель комитета Верховной Рады: Восстановление территориальной целостности Азербайджана открывает дорогу динамичному развитию
Председатель комитета Верховной Рады: Восстановление территориальной целостности Азербайджана открывает дорогу динамичному развитию
19 августа 2021 г. 16:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi