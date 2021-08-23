В Белом доме заявили, что ежедневно ведут переговоры с талибами

США ежедневно ведут переговоры с афганским движением "Талибан" по военным и политическим каналам.

США ежедневно ведут переговоры с афганским движением "Талибан" по военным и политическим каналам.

Как сообщает Report, об этом сказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы каждый день ведем переговоры с талибами по политическим каналам и по линии сил безопасности. Я бы не хотел вдаваться в подробности, чтобы защитить эти дискуссии, которые охватывают широкий круг вопросов", - сказал Салливан на брифинге в Белом доме.

Он выразил уверенность в том, что США в состоянии завершить эвакуацию американцев, их союзников из числа местных жителей и граждан третьих стран до 31 августа.

