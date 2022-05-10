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В Белом доме заявили, что Байден хотел бы посетить Украину

В Белом доме заявили, что Байден хотел бы посетить Украину Президент США Джо Байден хотел бы посетить Украину с визитом, но в настоящее время такая поездка не планируется.
Другие страны
10 мая 2022 г. 01:05
В Белом доме заявили, что Байден хотел бы посетить Украину

Президент США Джо Байден хотел бы посетить Украину с визитом, но в настоящее время такая поездка не планируется.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"В настоящее время поездка не планируется. Но, опять же, он хотел бы поехать в Украину", - отметила она.

Псаки спросили, означает ли недавняя поездка первой леди США Джилл Байден на Украину, что американский лидер также может посетить эту страну. "Их поездки несколько различаются", - ответила она. Пресс-секретарь Белого дома отметила, что журналисты должны это знать "по сопровождению президента в поездках".

«Байден считает, что утечки относительно разведданных США по Украине неконструктивны и преувеличивают роль Вашингтона», - заявила Псаки.

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