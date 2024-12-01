В Белом доме высказались о возможности территориальных уступок Украиной

Украина должна сама определять свою позицию в отношении территориальных уступок для достижения мира с Россией.
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"Ключевой момент, с моей точки зрения, заключается в том, что Украина сама должна определять свою судьбу", — заявил он.
По словам Салливана, решение не должно навязываться извне, в том числе Вашингтоном. Он добавил, что США активно взаимодействуют с Украиной, обсуждая возможный формат будущих переговоров.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ранее в интервью телеканалу Sky New допустил остановку "горячей фазы" конфликта в том случае, если подконтрольные Киеву территории возьмут под зонтик НАТО.