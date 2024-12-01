В Белом доме высказались о возможности территориальных уступок Украиной

Украина должна сама определять свою позицию в отношении территориальных уступок для достижения мира с Россией.

Украина должна сама определять свою позицию в отношении территориальных уступок для достижения мира с Россией.

Как передает Report , об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN.

"Ключевой момент, с моей точки зрения, заключается в том, что Украина сама должна определять свою судьбу", — заявил он.

По словам Салливана, решение не должно навязываться извне, в том числе Вашингтоном. Он добавил, что США активно взаимодействуют с Украиной, обсуждая возможный формат будущих переговоров.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ранее в интервью телеканалу Sky New допустил остановку "горячей фазы" конфликта в том случае, если подконтрольные Киеву территории возьмут под зонтик НАТО.