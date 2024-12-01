О нас

В Белом доме высказались о возможности территориальных уступок Украиной

В Белом доме высказались о возможности территориальных уступок Украиной Украина должна сама определять свою позицию в отношении территориальных уступок для достижения мира с Россией.
Другие страны
1 декабря 2024 г. 20:04
В Белом доме высказались о возможности территориальных уступок Украиной

Украина должна сама определять свою позицию в отношении территориальных уступок для достижения мира с Россией.

Как передает Report, об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN.

"Ключевой момент, с моей точки зрения, заключается в том, что Украина сама должна определять свою судьбу", — заявил он.

По словам Салливана, решение не должно навязываться извне, в том числе Вашингтоном. Он добавил, что США активно взаимодействуют с Украиной, обсуждая возможный формат будущих переговоров.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ранее в интервью телеканалу Sky New допустил остановку "горячей фазы" конфликта в том случае, если подконтрольные Киеву территории возьмут под зонтик НАТО.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ağ Ev Ukraynanın ərazi güzəştlərinin mümkünlüyünə münasibət bildirib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю четвертой годовщины освобождения Лачина от оккупации
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю четвертой годовщины освобождения Лачина от оккупации
1 декабря 2024 г. 09:04
Франция впервые признала резню западноафриканских солдат в 1944 году
Франция впервые признала резню западноафриканских солдат в 1944 году
29 ноября 2024 г. 14:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi