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В Белом доме высказались о неизбежности конфликта с Китаем

В Белом доме высказались о неизбежности конфликта с Китаем Вашингтон не считает неизбежным конфликт или холодную войну с КНР.
Другие страны
5 июня 2023 г. 05:51
В Белом доме высказались о неизбежности конфликта с Китаем

Вашингтон не считает неизбежным конфликт или холодную войну с КНР.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу CNN заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан

По его словам, Соединенные Штаты и КНР стремятся к тому, чтобы "не допустить перерастания конкуренции в конфликт".

"Одним из ключевых элементов является то, что наряду с интенсивной конкуренцией мы поддерживаем интенсивную дипломатию", - сказал Салливан.

В связи с этим помощник американского лидера обратил внимание, что 10-11 мая он встретился с главой канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК), членом Политбюро ЦК КПК Ван И.

Он указал, что власти Вашингтоне рассчитывают, что в ближайшие месяцы эта работа продолжится, и высокопоставленные представители США будут взаимодействовать со своими китайскими коллегами. Салливан также выразил надежду на то, что эти контакты поспособствуют проведению встречи президента Соединенных Штатов Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.

"Мы уверены, что нельзя говорить о неизбежности конфликта или холодной войны между Соединенными Штатами и Китаем", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Baydenin köməkçisi: “ABŞ və Çin rəqabətin münaqişəyə çevrilməsinin qarşısını almağa çalışır”

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