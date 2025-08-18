О нас

В Белом доме проходит встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров

В Белом доме проходит встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров В Вашингтоне проходит встреча президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским и лидерами Европы для обсуждения возможностей разрешения российско-украинского конфликта.
Другие страны
18 августа 2025 г. 23:19
В Белом доме проходит встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров

В Вашингтоне проходит встреча президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским и европейскими лидерами для обсуждения возможностей разрешения российско-украинского конфликта.

Как сообщает Report, на встрече в Восточном зале Белого Дома стороны выразили надежду на скорейшее заключение мирного соглашения между Москвой и Киевом.

"Все мы, очевидно, предпочли бы немедленное прекращение огня, пока работаем над установлением прочного мира", - заявил Трамп.

Он добавил, что ему выгодно прекращение огня, поскольку это "немедленно остановит убийства", но повторил, что на данном этапе войны мирное соглашение между двумя странами вполне достижимо.

Трамп заявил, что перспективы разрешения российско-украинского конфликта определятся в течение "недели-двух". Он также рассчитывает на договоренности по итогам встречи с главами ЕС и Зеленским, которые приведут к трехсторонней встрече с Россией. Зеленский поддержал инициативу американского лидера и выразил готовность встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие дни.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал к прекращению огня и оказанию давления на Россию. "Хотел бы увидеть прекращение огня на следующей встрече, которая должна быть трехсторонней с участием Украины, России и США", - отмети канцлер.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил Трампу, что его готовность учствовать в гарантиях безопасности является прорывом и имеет решающее значение.

Фон дер Ляйен призвала к совместной работе над справедливым и прочным миром, а Мелони назвал встречу важным днем и новым этапом.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ağ Evdə ABŞ, Avropa və Ukrayna liderlərinin görüşü keçirilir

Экслюзивные новости

ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi