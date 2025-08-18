В Белом доме проходит встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров

В Вашингтоне проходит встреча президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским и лидерами Европы для обсуждения возможностей разрешения российско-украинского конфликта.

Как сообщает Report, на встрече в Восточном зале Белого Дома стороны выразили надежду на скорейшее заключение мирного соглашения между Москвой и Киевом.

"Все мы, очевидно, предпочли бы немедленное прекращение огня, пока работаем над установлением прочного мира", - заявил Трамп.

Он добавил, что ему выгодно прекращение огня, поскольку это "немедленно остановит убийства", но повторил, что на данном этапе войны мирное соглашение между двумя странами вполне достижимо.

Трамп заявил, что перспективы разрешения российско-украинского конфликта определятся в течение "недели-двух". Он также рассчитывает на договоренности по итогам встречи с главами ЕС и Зеленским, которые приведут к трехсторонней встрече с Россией. Зеленский поддержал инициативу американского лидера и выразил готовность встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие дни.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал к прекращению огня и оказанию давления на Россию. "Хотел бы увидеть прекращение огня на следующей встрече, которая должна быть трехсторонней с участием Украины, России и США", - отмети канцлер.