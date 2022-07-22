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В Белом доме сообщили, когда Байден вернется к очной работе

В Белом доме сообщили, когда Байден вернется к очной работе Заразившийся коронавирусом президент США Джо Байден проведет в изоляции минимум 5 дней, вернется к очной работе, когда сдаст отрицательный тест.
Другие страны
22 июля 2022 г. 06:58
В Белом доме сообщили, когда Байден вернется к очной работе

Заразившийся коронавирусом президент США Джо Байден проведет в изоляции минимум 5 дней, вернется к очной работе, когда сдаст отрицательный тест.

Как передает Report, об этом заявил координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Ашиш Джа.

"План на данный момент в том, что он будет изолирован минимум в течение 5 дней, он вернется к нормальной работе, когда сдаст отрицательный тест", - сказал Джа.

По его словам, Байден на время приема "Паксловида", который ему назначил лечащий врач, перестанет принимать два других прописанных лекарства.

Как сообщалось, у Байдена умеренные симптомы, среди которых насморк, кашель и слабость.

В Белом доме отметили, что не берутся говорить, где заразился Байден, а подробности о штамме, которым заболел президент США, будут обнародованы в течение недели.

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