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    В Белом доме согласились "временно восстановить" допуск журналиста CNN

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ После вынесения судом соответствующего решения в Белом доме заявили, что «временно восстановят» журналиста CNN Джима Акосту в праве посещать мероприятия для прессы.

    Как передает Report, об этом сообщает The Hill со ссылкой на официального представителя ведомства Сару Сандерс.

    Она также отметила, что в Белом доме будут работать над совершенствованием правил проведения пресс-конференций с целью избежания инцидентов.

    Ранее CNN подал в суд на администрацию Трампа.

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