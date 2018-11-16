В Белом доме согласились "временно восстановить" допуск журналиста CNN

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ После вынесения судом соответствующего решения в Белом доме заявили, что «временно восстановят» журналиста CNN Джима Акосту в праве посещать мероприятия для прессы.

Как передает Report, об этом сообщает The Hill со ссылкой на официального представителя ведомства Сару Сандерс.

Она также отметила, что в Белом доме будут работать над совершенствованием правил проведения пресс-конференций с целью избежания инцидентов.

Ранее CNN подал в суд на администрацию Трампа.