​В Белом доме разъяснили слова Трампа об Huawei

Решение президента США Дональда Трампа позволить американским компаниям продавать китайской Huawei свое оборудование будет касаться только товаров, которые производятся и во многих других странах, заявил экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу в эфире телеканала Fox News, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Министерство торговли выдаст дополнительные временные лицензии на широко распространенные (товары. — Прим. ред.). Например, производители микросхем в США продают продукцию, которая доступна и из других стран, и мы не думаем, что здесь есть (угроза. — Прим. ред.) национальной безопасности", — заявил Кудлоу.

Он отметил, что "есть много технических услуг, которые можно найти на публичном рынке и которые не подразумевают связи с национальной безопасностью".

Кудлоу добавил, что Huawei останется в списке организаций, представляющих озабоченность, на которых распространяется серьезный экспортный контроль.