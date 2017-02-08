 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Белом доме рассказали подробности разговора Трампа с Эрдоганом

    Трамп вновь заявил о поддержке США Турции в качестве стратегического партнера и союзника по НАТО

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп во вторник обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом двусторонние отношения и борьбу с терроризмом.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

    "Президент Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о тесных и давних отношениях между США и Турцией и их общей приверженности борьбе с терроризмом во всех его формах", — говорится в сообщении.

    "Президент Трамп вновь заявил о поддержке США Турции в качестве стратегического партнера и союзника по НАТО, и приветствовал вклад Турции в кампанию по борьбе с ИГ ", — отмечают в Белом доме.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi