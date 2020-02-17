В Белом доме рассказали о деталях телефонных переговоров Трампа и Эрдогана

В Белом доме рассказали о деталях телефонного разговора президента США Дональда Трампа и турецкого лидера Реджепа Таипа Эрдогана.

Как передает Report, oб этом сообщает ТАСС со ссылкой заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

Уточняется, что телефонный разговор состоялся ранее в пятницу 15 февраля. Дир отметил, что в рамках переговоров Трамп заявил, что продолжение вмешательства в Ливию усугубит ситуацию.

По его словам, американский лидер также выразил благодарность Эрдогану за усилия Турции по предотвращению гуманитарной катастрофы в Сирии, а также заявил о намерении США положить конец поддержке Россией зверств режима Асада и политическому урегулированию сирийского конфликта.