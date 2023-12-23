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В Белом доме рассказали, где Байден встретит Новый год

В Белом доме рассказали, где Байден встретит Новый год Президент США Джо Байден отметит Рождество в своей загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд), а Новый год встретит на остров Санта-Крус (Американские Виргинские острова) в Карибском море.
Другие страны
23 декабря 2023 г. 09:07
В Белом доме рассказали, где Байден встретит Новый год

Президент США Джо Байден отметит Рождество в своей загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд), а Новый год встретит на остров Санта-Крус (Американские Виргинские острова) в Карибском море.

Как передает Report, об этом сообщили журналистам представители Белого дома.

"В субботу президент отправится в Кэмп-Дэвид, где останется на Рождество. Во вторник президент и первая леди вернутся в Белый дом. В среду президент и первая леди отправятся на остров Санта-Крус (Американские Виргинские острова), где останутся на Новый год", - заявили в Белом доме.

Прошлый Новый год Байден также встречал на острове Санта-Крус.

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