В Белом доме рассказали, где Байден встретит Новый год

Президент США Джо Байден отметит Рождество в своей загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд), а Новый год встретит на остров Санта-Крус (Американские Виргинские острова) в Карибском море.

Президент США Джо Байден отметит Рождество в своей загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд), а Новый год встретит на остров Санта-Крус (Американские Виргинские острова) в Карибском море.

Как передает Report, об этом сообщили журналистам представители Белого дома.

"В субботу президент отправится в Кэмп-Дэвид, где останется на Рождество. Во вторник президент и первая леди вернутся в Белый дом. В среду президент и первая леди отправятся на остров Санта-Крус (Американские Виргинские острова), где останутся на Новый год", - заявили в Белом доме.

Прошлый Новый год Байден также встречал на острове Санта-Крус.