В Белом доме прокомментировали заявления Кремля об усталости от помощи Украине

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отвергла заявления Кремля о том, что усталость Запада от помощи Украине будет нарастать, а среди западных партнеров Киева будут расти противоречия.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отвергла заявления Кремля о том, что усталость Запада от помощи Украине будет нарастать, а среди западных партнеров Киева будут расти противоречия.

Как передает Report , трансляцию вел телеканал C-SPAN .

Жан-Пьер напомнила, что "за Украиной стоит сильная, очень сильная международная коалиция".

"Если [президент РФ Владимир] Путин думает, что сможет продержаться дольше нас, то он ошибается", – заявила она.

Пресс-секретарь также сообщила, что в ближайшее время Вашингтон объявит о новом пакете помощи Киеву.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что "усталость от совершенно абсурдного спонсирования киевского режима будет расти в разных странах, в том числе и в США". Он утверждал, что "эта усталость будет приводить к фрагментации политического истеблишмента и росту противоречий".