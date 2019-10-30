В Белом доме прокомментировали резолюцию об импичменте Трампа

Резолюция, санкционирующая продолжение разбирательства с целью импичмента президента Дональда Трампа, которая была внесена членами Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии, не меняет нелегитимной сущности самого процесса. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-службы Белого дома, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Резолюция, выдвинутая спикером [Палаты представителей Конгресса США Нэнси] Пелоси, подтверждает, что импичмент, инициированный демократами в Палате представителей, являлся нелегитимным мошенничеством с самого начала, поскольку отсутствовало необходимое подтверждение путем голосования в палате", - утверждается в документе.

"Она [резолюция] продолжает это мошенничество, давая разрешение председателю [спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адаму] Шиффу, который постоянно врет американскому народу, провести новую серию слушаний, которые все равно не предполагают должного процесса для президента", - подчеркнула администрация. По их словам, "Белый дом в принципе лишен возможности участия" до тех пор, пока Шифф не подготовит "предвзятый доклад". Однако и после этого роль исполнительной ветви власти остается неясной, поскольку она никак не прописана.

"Резолюция никак не меняет того базового факта, что демократы в Палате представителей отказываются предоставить право на должный процесс для администрации", - говорится в заявлении.

Ранее демократы представили в Палате представителей резолюцию об импичменте Трампа. Официально этот документ внесен на рассмотрение нижней палаты Конгресса от имени Джеймса Макговерна (демократ, от штата Массачусетс), являющегося в ней председателем процедурного комитета. Резолюция предписывает ряду комитетов Палаты представителей продолжать свои расследования. Их цель - выяснить, "существуют ли достаточные основания для того, чтобы Палата представителей воспользовалась конституционными полномочиями подвергнуть импичменту президента Дональда Джона Трампа, президента Соединенных Штатов Америки". Нынешний американский лидер представляет Республиканскую партию.

В резолюции подтверждается, что расследования будут продолжать вести шесть комитетов: по разведке, финансовым услугам, иностранным делам, надзору и реформе, доходам и расходам, а также юридический. Как ожидается, на голосование в Палате представителей резолюция будет поставлена в четверг.