В Белом доме прокомментировали решение Moody's понизить рейтинг США

Бывший президент США Джо Байден и демократы в Конгрессе виновны в росте государственного долга страны. Они подстегнули безудержную инфляцию и вынудили ФРС повысить процентные ставки для рядовых американцев.

Бывший президент США Джо Байден и демократы в Конгрессе виновны в росте государственного долга страны. Они подстегнули безудержную инфляцию и вынудили ФРС повысить процентные ставки для рядовых американцев.

Как передает Report со ссылкой на Politico, об этом говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Куша Десаи.

"Если бы Moody's пользовалось хоть какой-то репутацией, они бы не молчали, когда разворачивалась финансовая катастрофа последних четырех лет", — сказал заместитель пресс-секретаря.

Десаи добавил, что в настоящее время президент США Дональд Трамп и Республиканская партия заняты "исправлением беспорядка" предыдущей администрации Белого дома.

По его словам, в рамках работы Вашингтон сокращает случаи "трат, мошенничества и злоупотреблений в правительстве".

Напомним, что ранее рейтинговое агентство Moody’s понизило долгосрочный рейтинг эмитента и приоритетных необеспеченных облигаций США с AAA до AA1, ссылаясь на устойчивое ухудшение фискальных показателей. Прогноз агентства по кредитному рейтингу был изменен с негативного на стабильный, что "отражает сохраняющуюся институциональную силу и неизменную роль доллара в мировых финансах".