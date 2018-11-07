В Белом доме прокомментировали предварительные итоги выборов

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В американской администрации довольны предварительными результатами промежуточных выборов.

Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Мы довольны тем, что мы имеем на данный момент», — заявила Сандерс.

Она добавила, что «это был хороший вечер» для президента США Дональда Трампа.

По последним прогнозам, республиканцы обеспечили себе большинство в сенате США, но потеряли большинство в палате представителей.

Ранее Сандерс сообщила, что Трамп будет следить за результатами промежуточных выборов с семьёй и друзьями.

Телеканал Fox News прогнозирует, что демократы получат контроль над палатой представителей США.