В Белом доме прокомментировали предварительные итоги выборов

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В американской администрации довольны предварительными результатами промежуточных выборов.
Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
«Мы довольны тем, что мы имеем на данный момент», — заявила Сандерс.
Она добавила, что «это был хороший вечер» для президента США Дональда Трампа.
По последним прогнозам, республиканцы обеспечили себе большинство в сенате США, но потеряли большинство в палате представителей.
Ранее Сандерс сообщила, что Трамп будет следить за результатами промежуточных выборов с семьёй и друзьями.
Телеканал Fox News прогнозирует, что демократы получат контроль над палатой представителей США.
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