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    В Белом доме прокомментировали предварительные итоги выборов

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В американской администрации довольны предварительными результатами промежуточных выборов.

    Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

    «Мы довольны тем, что мы имеем на данный момент», — заявила Сандерс.

    Она добавила, что «это был хороший вечер» для президента США Дональда Трампа.

    По последним прогнозам, республиканцы обеспечили себе большинство в сенате США, но потеряли большинство в палате представителей.

    Ранее Сандерс сообщила, что Трамп будет следить за результатами промежуточных выборов с семьёй и друзьями.

    Телеканал Fox News прогнозирует, что демократы получат контроль над палатой представителей США.

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