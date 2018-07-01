В Белом доме прокомментировали переговоры президента США с королём Саудовской Аравии

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ В Белом доме прокомментировали переговоры президента США Дональда Трампа с королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом о добыче нефти.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря ведомства.

«В ответ на оценку президента, что на рынке нефти наблюдается дефицит, король Сальман подтвердил, что королевство имеет возможность дополнительной добычи объемом 2 млн баррелей, которую оно будет благоразумно использовать, если и когда понадобится обеспечить сбалансированность и стабильность рынка», — говорится в сообщении.

В ходе беседы стороны также подтвердили свою приверженность здоровому и стабильному мировому рынку энергии на благо всех стран.