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    В Белом доме прокомментировали переговоры президента США с королём Саудовской Аравии

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ В Белом доме прокомментировали переговоры президента США Дональда Трампа с королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом о добыче нефти. 

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря ведомства.

    «В ответ на оценку президента, что на рынке нефти наблюдается дефицит, король Сальман подтвердил, что королевство имеет возможность дополнительной добычи объемом 2 млн баррелей, которую оно будет благоразумно использовать, если и когда понадобится обеспечить сбалансированность и стабильность рынка», — говорится в сообщении.

    В ходе беседы стороны также подтвердили свою приверженность здоровому и стабильному мировому рынку энергии на благо всех стран.

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