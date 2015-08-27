В Белом доме призвали ужесточить законы об использовании оружия

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Убийство журналистов телестанции WDBJ7 в американском штате Вирджиния указывает на необходимость проведения реформы законов, касающихся ношения огнестрельного оружия, заявил в среду на брифинге представитель Белого дома Джош Эрнест, информирует Report со ссылкой на Интерфакс.

"Это стало еще одним примером того, что насилие с применением огнестрельного оружия стало слишком частым явлением. Есть разумные вещи, которые может принять только конгресс США, чтобы уменьшить число случаев такого насилия", - сказал представитель.

Двое журналистов - 24-летняя репортер Элисон Паркер и 27-летний оператор Адам Уорд, работавшие на телестанции WDBJ7 (штат Вирджиния, США), были убиты в среду прямо во время работы в прямом эфире.

Местная полиция выяснила, что журналистов застрелил 41-летний бывший сотрудник этого телеканала. По данным телестанции WDBJ7, он был госпитализирован "в крайне тяжелом состоянии", после чего скончался от ран, полученных при попытке покончить с собой.