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В Белом доме подтвердили выделение 40 млрд евро Украине cтранами НАТО

В Белом доме подтвердили выделение 40 млрд евро Украине cтранами НАТО Страны НАТО на саммите в Вашингтоне объявят о предоставлении помощи Украине на 40 млрд евро на протяжении 2025 года.
Другие страны
10 июля 2024 г. 14:25
В Белом доме подтвердили выделение 40 млрд евро Украине cтранами НАТО

Страны НАТО на саммите в Вашингтоне объявят о предоставлении помощи Украине на 40 млрд евро на протяжении 2025 года.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

"Союзники объявят о своем намерении предоставить минимальное базовое финансирование в размере 40 млрд евро в течение следующего года", - сообщает администрация президента США.

С 9 по 11 июля в Вашингтоне проходит саммит НАТО в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. На нем обсудят создание новой структуры для помощи Киеву и построения "моста в НАТО" для Украины.

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Версия на английском языке White House confirms allocation of 40B euros to Ukraine by NATO countries

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