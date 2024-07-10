В Белом доме подтвердили выделение 40 млрд евро Украине cтранами НАТО

Страны НАТО на саммите в Вашингтоне объявят о предоставлении помощи Украине на 40 млрд евро на протяжении 2025 года.

Страны НАТО на саммите в Вашингтоне объявят о предоставлении помощи Украине на 40 млрд евро на протяжении 2025 года.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

"Союзники объявят о своем намерении предоставить минимальное базовое финансирование в размере 40 млрд евро в течение следующего года", - сообщает администрация президента США.

С 9 по 11 июля в Вашингтоне проходит саммит НАТО в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. На нем обсудят создание новой структуры для помощи Киеву и построения "моста в НАТО" для Украины.