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В Белом доме подтвердили выделение $2 млрд на помощь Украине в сфере безопасности

В Белом доме подтвердили выделение $2 млрд на помощь Украине в сфере безопасности Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что Вашингтон выделяет $2 млрд в рамках военной помощи киевским властям.
Другие страны
24 февраля 2023 г. 08:51
В Белом доме подтвердили выделение $2 млрд на помощь Украине в сфере безопасности

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что Вашингтон выделяет $2 млрд в рамках военной помощи киевским властям.

Как передает Report, об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN.

"Соединенные Штаты объявляют о выделении $2 млрд в рамках поддержки Украины в сфере безопасности", - сказал Салливан.

Ранее сообщалось, что США намерены, в частности, заказать для Украины реактивные снаряды для систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм, беспилотники и средства борьбы с ними, снаряжение для разминирования, системы связи.

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