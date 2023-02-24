В Белом доме подтвердили выделение $2 млрд на помощь Украине в сфере безопасности

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что Вашингтон выделяет $2 млрд в рамках военной помощи киевским властям.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что Вашингтон выделяет $2 млрд в рамках военной помощи киевским властям.

Как передает Report , об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN.

"Соединенные Штаты объявляют о выделении $2 млрд в рамках поддержки Украины в сфере безопасности", - сказал Салливан.

Ранее сообщалось, что США намерены, в частности, заказать для Украины реактивные снаряды для систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм, беспилотники и средства борьбы с ними, снаряжение для разминирования, системы связи.