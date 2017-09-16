В Белом доме подтвердили встречу Трампа и Порошенко

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Дональд Трамп встретится на полях Генассамблеи ООН с президентом Украины Петром Порошенко.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, Об этом заявил на пресс-брифинге советник президента США Герберт Макмастер.

"В четверг (21 сентября) Трамп встретится с лидерами Турции, Афганистана и Украины, последние две страны за эти годы подверглись нападению на их суверенитет", — отметил Макмастер.

Напомним, прошлая встреча Петра Порошенко и Дональна Трампа произошла 21 июня.