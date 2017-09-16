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    В Белом доме подтвердили встречу Трампа и Порошенко

    Прошлая встреча Петра Порошенко и Дональна Трампа произошла 21 июня

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Дональд Трамп встретится на полях Генассамблеи ООН с президентом Украины Петром Порошенко.

    Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, Об этом заявил на пресс-брифинге советник президента США Герберт Макмастер.

    "В четверг (21 сентября) Трамп встретится с лидерами Турции, Афганистана и Украины, последние две страны за эти годы подверглись нападению на их суверенитет", — отметил Макмастер.

    Напомним, прошлая встреча Петра Порошенко и Дональна Трампа произошла 21 июня. 

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