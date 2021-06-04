В Белом доме подтвердили встречу Эрдогана с Байденом

Президент США Джо Байден встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 14 июня на полях саммита НАТО. Стороны обсудят широкий спектр двусторонних и региональных вопросов.

Президент США Джо Байден встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 14 июня на полях саммита НАТО. Стороны обсудят широкий спектр двусторонних и региональных вопросов.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Белого дома.

Президент США Джо Байден готовится отправиться на следующей неделе в свою первую зарубежную поездку, включающую посещение Великобритании, Бельгии и Швейцарии.

Отмечается, что президент Байден встретится с рядом лидеров, «чтобы подчеркнуть приверженность Америки восстановлению наших союзов, оживлению трансатлантических отношений и работе в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и многосторонними партнерами для решения глобальных проблем».

Американский лидер отправится в Брюссель, где 14 июня примет участие в саммите НАТО.