О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Белом доме подтвердили встречу Эрдогана с Байденом

В Белом доме подтвердили встречу Эрдогана с Байденом Президент США Джо Байден встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 14 июня на полях саммита НАТО. Стороны обсудят широкий спектр двусторонних и региональных вопросов.
Другие страны
4 июня 2021 г. 02:40
В Белом доме подтвердили встречу Эрдогана с Байденом
Джозеф Байден и Реджеп Тайип Эрдоган

Президент США Джо Байден встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 14 июня на полях саммита НАТО. Стороны обсудят широкий спектр двусторонних и региональных вопросов.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Белого дома.

Президент США Джо Байден готовится отправиться на следующей неделе в свою первую зарубежную поездку, включающую посещение Великобритании, Бельгии и Швейцарии.

Отмечается, что президент Байден встретится с рядом лидеров, «чтобы подчеркнуть приверженность Америки восстановлению наших союзов, оживлению трансатлантических отношений и работе в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и многосторонними партнерами для решения глобальных проблем».

Американский лидер отправится в Брюссель, где 14 июня примет участие в саммите НАТО.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Тейс: Действия армянских ВС должны быть решительно осуждены мировым сообществом
Тейс: Действия армянских ВС должны быть решительно осуждены мировым сообществом
3 июня 2021 г. 11:45
Алексей Шварев: После событий в Ходжалы я решил, что буду с Азербайджаном до конца
ФотоАлексей Шварев: После событий в Ходжалы я решил, что буду с Азербайджаном до конца
2 июня 2021 г. 09:38
Министр о взаимном признании дипломов Азербайджана и Турции - ЭКСКЛЮЗИВ
Министр о взаимном признании дипломов Азербайджана и Турции - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2021 г. 16:01
Новый министр здравоохранения Украины о приоритетах сотрудничества с Азербайджаном - ЭКСКЛЮЗИВ
Новый министр здравоохранения Украины о приоритетах сотрудничества с Азербайджаном - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2021 г. 15:38
Зия Сельчук: Турецкие учителя будут преподавать в школе, которую построят в Шуше - ЭКСКЛЮЗИВ
Зия Сельчук: Турецкие учителя будут преподавать в школе, которую построят в Шуше - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2021 г. 12:50
Солдат пенитенциарной службы покончил жизнь самоубийством
Солдат пенитенциарной службы покончил жизнь самоубийством
31 мая 2021 г. 11:13
Киевская полиция задержала сбежавшего из суда азербайджанца
ФотоКиевская полиция задержала сбежавшего из суда азербайджанца
30 мая 2021 г. 16:16
Мамед Эмин Расулзаде был в Тбилиси за 3 года до провозглашения АДР - ФОТО
ФотоМамед Эмин Расулзаде был в Тбилиси за 3 года до провозглашения АДР - ФОТО
27 мая 2021 г. 14:01
Турецкий министр посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана
Турецкий министр посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана
27 мая 2021 г. 11:39
Назначен новый резидент-координатор ООН в Азербайджане
Назначен новый резидент-координатор ООН в Азербайджане
26 мая 2021 г. 14:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi