В Белом доме поддержали участников протестов в Иране

Вашингтон поддерживает участников протестов в Иране, считает, что им самим решать, хотят ли они смены власти в стране.

Вашингтон поддерживает участников протестов в Иране, считает, что им самим решать, хотят ли они смены власти в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на брифинге.

"Это решать иранскому народу. Без сомнений, иранский народ должен определять свое будущее", - сказал он, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли администрация США "смену режима в Иране". Разумеется, мы поддерживаем право на мирные протесты, и, конечно, мы выступаем против любых усилий правительства, направленных на жестокое подавление протестов", - добавил Кирби.

По его словам, внимание Вашингтона сейчас сосредоточено на обеспечении того, чтобы США "продолжали отстаивать право на мирный протест".