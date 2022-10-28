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В Белом доме поддержали участников протестов в Иране

В Белом доме поддержали участников протестов в Иране Вашингтон поддерживает участников протестов в Иране, считает, что им самим решать, хотят ли они смены власти в стране.
Другие страны
28 октября 2022 г. 00:29
В Белом доме поддержали участников протестов в Иране

Вашингтон поддерживает участников протестов в Иране, считает, что им самим решать, хотят ли они смены власти в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на брифинге.

"Это решать иранскому народу. Без сомнений, иранский народ должен определять свое будущее", - сказал он, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли администрация США "смену режима в Иране". Разумеется, мы поддерживаем право на мирные протесты, и, конечно, мы выступаем против любых усилий правительства, направленных на жестокое подавление протестов", - добавил Кирби.

По его словам, внимание Вашингтона сейчас сосредоточено на обеспечении того, чтобы США "продолжали отстаивать право на мирный протест".

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