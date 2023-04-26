В Белом доме ответили на претензии к возрасту Байдена

Претензии к возрасту президента США Джо Байдена высказывались и в период кампании 2020 года, но он исполняет задачи.

Претензии к возрасту президента США Джо Байдена высказывались и в период кампании 2020 года, но он исполняет задачи.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Что касается возраста, мы уже слышали это в 2020 году снова и снова. Но если вы посмотрите на то, что он сделал за последние два года, он смог добиться исполнения задач", - сказала Жан-Пьер.

Она подчеркнула, что республиканцы задач во благо американского народа не исполняют.

О том, что к следующим выборам Байден станет только старше, в своих рассуждениях о безосновательности соответствующих претензий пресс-секретарь не упомянула. На вопрос о том, планирует ли Байден в случае победы доработать до конца второго срока, Жан-Пьер не ответила. "Это ему решать", - отметила пресс-секретарь Белого дома.

Байден ранее через видеообращение официально объявил о намерении вновь бороться за пост президента США. Старейшему в истории американскому лидеру на момент следующих выборов будет 82 года, а если он победит и проработает весь срок, на момент его завершения - 86 лет.