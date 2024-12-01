В Белом доме отвергли причастность к обострению ситуации в Сирии

США отрицают какую-либо причастность к обострению ситуации в Сирии.

США отрицают какую-либо причастность к обострению ситуации в Сирии.

Как передает Report , об этом говорится в письменном заявлении официального представителя Совета по национальной безопасности Белого дома Шона Саветта.

В документе говорится, что США внимательно следят за ситуацией в Сирии и в течение последних 48 часов Вашингтон был на связи с региональными столицами.

"Продолжающийся отказ режима (президента Сирии Башара - ред.) Асада участвовать в политическом процессе, изложенном в резолюции 2254 СБ ООН, и его зависимость от России и Ирана создали условия, которые сейчас складываются, включая крах линий режима Асада на северо-западе Сирии", — утверждает Саветт.

Также в заявлении отмечается, что США вместе со своими партнерами и союзниками призывают к деэскалации в регионе, а также к защите гражданских лиц и меньшинств.

"Соединенные Штаты не имеют никакого отношения к этому наступлению, которое возглавляет Хайат Тахир аш-Шам (ХТШ), признанная террористической организацией", — подчеркнул Саветт.

Представитель по нацбезопасности Белого дома указал, что США продолжат защищать и охранять свой персонал, а также американские военные позиции.

Напомним, что ситуация в Сирии обострилась 27 ноября. После трехдневных боев повстанцы вошли во второй по значимости город страны Алеппо впервые с 2016 года, когда они были вытеснены из восточных районов в результате длительных боевых действий. Власти 30 ноября заявили о выводе правительственных войск из города.

Агентство АР отмечает, что наступление началось, когда проиранские группировки, включая "Хезболлах", прежде сражавшиеся на стороне правительства, оказались отвлечены войной с Израилем. Согласно информации, правительственные войска не смогли оказать значительного сопротивления повстанцам. Экс-посол США в Сирии Роберт Форд выразил мнение, что сирийская армия в некоторых местах оказалась "почти разгромлена".