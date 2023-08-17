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В Белом доме отрицают разговоры о членстве Украины в НАТО в обмен на территории

В Белом доме отрицают разговоры о членстве Украины в НАТО в обмен на территории В администрации президента США опровергли информацию о том, что ведутся разговоры о возможном предоставлении Украине членства в НАТО в случае отказа от части своих территорий в пользу РФ.
Другие страны
17 августа 2023 г. 06:49
В Белом доме отрицают разговоры о членстве Украины в НАТО в обмен на территории

В администрации президента США опровергли информацию о том, что ведутся разговоры о возможном предоставлении Украине членства в НАТО в случае отказа от части своих территорий в пользу РФ.

Как передает Report, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби во время брифинга.

Отвечая на вопрос журналиста относительно дискуссий об обмене украинских территорий на членство в НАТО, Кирби сказал: "Ничего подобного. Это не так".

Чиновник отметил, что позиция власти США заключается в том, что в перспективе Украина сможет стать членом НАТО, что подтвердило руководство стран-членов Альянса во время последнего саммита в Вильнюсе.

"На Вильнюсском саммите Альянс поддержал идею о том, что путь к членству Украины в НАТО может быть разработан. Сейчас основное внимание сосредоточено на помощи Украине в борьбе с российской агрессией и возвращении территорий, которые полностью принадлежат Украине. Они достигают прогресса ежедневно, и мы будем продолжать их поддерживать", – подчеркнул Кирби.

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