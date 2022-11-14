В Белом доме осудили теракт в Стамбуле

"Соединенные Штаты решительно осуждают акт насилия, произошедший сегодня [вчера — ред.] в турецком городе Стамбуле".

"Соединенные Штаты решительно осуждают акт насилия, произошедший сегодня [вчера — ред.] в турецком городе Стамбуле".

Как сообщает Report , об этом в своем Twitter-аккаунте написала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она пожелала исцеления пострадавшим в результате теракта и выразила глубокие соболезнования потерявшим своих близких.

"Мы рядом с нашим союзником по НАТО Турцией в борьбе с терроризмом", — написал пресс-секретарь Белого дома на своей странице в социальной сети.

Напомним, что в результате взрыва на пешеходной улице Истиглал в турецком городе Стамбуле погибли шесть, пострадал 81 человек. Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что теракт совершила женщина.