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В Белом доме осудили теракт в Стамбуле

В Белом доме осудили теракт в Стамбуле "Соединенные Штаты решительно осуждают акт насилия, произошедший сегодня [вчера — ред.] в турецком городе Стамбуле".
Другие страны
14 ноября 2022 г. 00:12
В Белом доме осудили теракт в Стамбуле

"Соединенные Штаты решительно осуждают акт насилия, произошедший сегодня [вчера — ред.] в турецком городе Стамбуле".

Как сообщает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она пожелала исцеления пострадавшим в результате теракта и выразила глубокие соболезнования потерявшим своих близких.

"Мы рядом с нашим союзником по НАТО Турцией в борьбе с терроризмом", — написал пресс-секретарь Белого дома на своей странице в социальной сети.

Напомним, что в результате взрыва на пешеходной улице Истиглал в турецком городе Стамбуле погибли шесть, пострадал 81 человек. Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что теракт совершила женщина.

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