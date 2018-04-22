В Белом доме опасаются, что заявления Ким Чен Ына могут оказаться ловушкой

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Помощники президента США Дональда Трампа скептически относятся к заявлениям лидера КНДР Ким Чен Ына о приостановке ракетно-ядерных испытаний, опасаясь, что Пхеньян хочет создать иллюзию готовности идти на компромисс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в субботу материале газеты The Washington Post.

По ее сведениям, в Белом доме "в приватном общении скептически реагируют на заявления Северной Кореи о планах заморозить испытания ядерного оружия, предупреждая, что диктатор Ким Чен Ын может поставить ловушку и пообещать не отказываться от жесткой линии перед возможным саммитом двух лидеров". Помощники Трампа отмечают, что лидер КНДР не взял на себя никаких прямых обязательств.

В команде Трампа также полагают, что Ким Чен Ын намерен предложить "скромные обещания", от которых можно потом отказаться, взамен на создание, как утверждают источники газеты, "иллюзии, что он благоразумен" и готов идти на компромисс. Соединенным Штатам теперь будет труднее с политической точки зрения отвергать требования КНДР, пишет газета.