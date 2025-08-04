В Белом доме обвинили Индию в финансировании российско-украинского конфликта

Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер выступил с утверждением, что, по мнению президента США Дональда Трампа, Индия, покупая российскую нефть, финансирует российско-украинскоий конфликт.

Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер выступил с утверждением, что, по мнению президента США Дональда Трампа, Индия, покупая российскую нефть, финансирует российско-украинскоий конфликт.

Как передает Report, об этом С. Миллер сказал в интервью телеканалу Fox Business.

"Он (Трамп - ред.) ясно сказал, что для Индии неприемлемо финансировать эту войну, покупая нефть у России", - отметил он.

По словам Миллера, американская администрация "не исключает никакие варианты для того, чтобы при помощи дипломатических, финансовых и иных инструментов" достичь мирного урегулирования данного конфликта.