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В Белом доме обвинили Индию в финансировании российско-украинского конфликта

В Белом доме обвинили Индию в финансировании российско-украинского конфликта Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер выступил с утверждением, что, по мнению президента США Дональда Трампа, Индия, покупая российскую нефть, финансирует российско-украинскоий конфликт.
Другие страны
4 августа 2025 г. 07:43
В Белом доме обвинили Индию в финансировании российско-украинского конфликта

Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер выступил с утверждением, что, по мнению президента США Дональда Трампа, Индия, покупая российскую нефть, финансирует российско-украинскоий конфликт.

Как передает Report, об этом С. Миллер сказал в интервью телеканалу Fox Business.

"Он (Трамп - ред.) ясно сказал, что для Индии неприемлемо финансировать эту войну, покупая нефть у России", - отметил он.

По словам Миллера, американская администрация "не исключает никакие варианты для того, чтобы при помощи дипломатических, финансовых и иных инструментов" достичь мирного урегулирования данного конфликта.

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