В Белом доме обсуждают возможность организации встречи Трампа и Путина

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Белый дом проводит предварительные переговоры о проведении возможной встречи американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.
Как сообщает Report, об этом передает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
«Организация официальной встречи Путина и Трампа — текущий проект посла Хантсмана, проект продолжается несколько месяцев», — пояснил один из источников газеты.
По данным издания, планы организации встречи находятся пока на самой ранней стадии.
Ранее стало известно, что Трамп во время телефонного разговора с Путиным 20 марта предложил провести встречу в Вашингтоне.
News DepartmentАвтор новости
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