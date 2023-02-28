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В Белом доме нет единого мнения о происхождении коронавируса

В Белом доме нет единого мнения о происхождении коронавируса Вашингтонская администрация пока не пришла к единому мнению относительно происхождения нового коронавируса, Вашингтон ждет сотрудничества со стороны Пекина.
Другие страны
28 февраля 2023 г. 01:19
В Белом доме нет единого мнения о происхождении коронавируса

Вашингтонская администрация пока не пришла к единому мнению относительно происхождения нового коронавируса, Вашингтон ждет сотрудничества со стороны Пекина.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"В правительстве сейчас нет консенсуса относительно того, как именно появился ковид", - сказал он, комментируя сообщения о том, что Министерство энергетики США склоняется к версии о распространении нового коронавируса из-за лабораторной утечки. Как подчеркнул Кирби, "в разведывательном сообществе нет консенсуса" по этому вопросу.

Кирби отметил, что американские власти считают важным выяснить обстоятельства происхождения нового коронавируса, поскольку это может помочь предотвратить пандемии в будущем или лучше к ним подготовиться. "Я не стану спешить в том, что касается данного процесса", - подчеркнул сотрудник СНБ. По его словам, власти США "все еще разбираются в этом".

"Мы последовательно давали понять, что хотим от Китая полного сотрудничества и полной прозрачности в расследовании относительно ковида", - сказал Кирби. Он отметил, что президент США Джо Байден, в частности, заявлял об этом на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на Бали в ноябре 2022 года.

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