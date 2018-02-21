В Белом Доме негодуют из-за отмены встречи вице-президента США с сестрой лидера КНДР на Олимпиаде

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Глава аппарата вице-президента США Майка Пенса Ник Айерс подтвердил информацию о том, что представители Северной Кореи отменили встречу с его начальником на Олимпиаде в Пхенчхане.

Как передает Report, об этом сообщает NBC.

"Они отказались от встречи — возможно, они никогда не готовились искренне к тому, чтобы сесть за стол переговоров", - отметил Айерс.

По его словам, изначально Северная Корея оттягивала встречу в надежде на то, что вице-президент будет высказываться более мягко, чтобы использовать потом это в своих пропагандистских целях.

Ранее The Washington Post писал, что Пенс должен был встретиться в Сеуле с родной сестрой лидера КНДР Ким Ё Чжон, но встреча была отменена в последний момент северокорейской стороной из-за резких высказываний американского политика в адрес Пхеньяна.