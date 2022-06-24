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В Белом доме не смогли сказать, когда Финляндию и Швецию примут в НАТО

В Белом доме не смогли сказать, когда Финляндию и Швецию примут в НАТО Администрация США признает, что не может сказать, когда Финляндию и Швецию примут в НАТО, однако выражает уверенность в том, что эти североевропейские страны войдут в состав организации.
Другие страны
24 июня 2022 г. 07:16
В Белом доме не смогли сказать, когда Финляндию и Швецию примут в НАТО

Администрация США признает, что не может сказать, когда Финляндию и Швецию примут в НАТО, однако выражает уверенность в том, что эти североевропейские страны войдут в состав организации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Его попросили прокомментировать ситуацию вокруг процесса вступления Финляндии и Швеции в военно-политический блок, сроки, когда это произойдет. "В настоящее время переговоры ведутся в трехстороннем формате - между Швецией, Финляндией и Турцией. Мы уверены, что они смогут прийти к этому, что они смогут преодолеть имеющиеся разногласия и что Швеция и Финляндия смогут присоединиться к альянсу. Когда именно, я не могу сказать. Эти консультации все еще продолжаются. Но мы уверены, что они приведут к тому, что в альянсе будет 32 государства-участника", - сказал Кирби.

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