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В Белом доме назвали условия для встречи Путина и Байдена

В Белом доме назвали условия для встречи Путина и Байдена Любые контакты президента США Джозефа Байдена и российского лидера Владимира Путина потребуют деэскалации ситуации на Украине и "подлинной готовности к дипломатии со стороны РФ".
Другие страны
30 марта 2022 г. 07:28
В Белом доме назвали условия для встречи Путина и Байдена

Любые контакты президента США Джозефа Байдена и российского лидера Владимира Путина потребуют деэскалации ситуации на Украине и "подлинной готовности к дипломатии со стороны РФ".

Как передает Report, об этом сообщила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

"Мы ясно дали понять, президент Байден ясно дал понять, что необходима ощутимая деэскалация со стороны России и четкая, истинная приверженность дипломатии до того, как президент бы провел такого рода разговор", - сказала она.

Накануне Байден не стал исключать контактов с российским коллегой Владимиром Путиным. Он заявил, что это зависит от того, что захочет обсудить президент РФ.

Американский лидер также прокомментировал свои слова о президенте России. Он уточнил, что заявление о том, что Путин является "военным преступником", не является политической позицией Вашингтона.

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