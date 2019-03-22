В Белом доме назвали Трампа "самым произраильским президентом США"

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Дональд Трамп действует в интересах Израиля больше, чем любой другой президент за всю историю США.

"Президент Дональд Трамп - это самый произраильский президент за всю историю нашей страны", - написала она на своей странице в Twitter, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Ранее Трамп заявил в Twitter, что США следует признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами. При этом Белый дом и Госдепартамент не разъясняют сообщение президента.