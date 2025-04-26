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В Белом доме назвали продуктивной беседу Трампа и Зеленского в Ватикане

В Белом доме назвали продуктивной беседу Трампа и Зеленского в Ватикане Беседа президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане была продуктивной.
Другие страны
26 апреля 2025 г. 16:38
В Белом доме назвали продуктивной беседу Трампа и Зеленского в Ватикане

Беседа президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане была продуктивной.

Как сообщает Report со ссылкой на американские СМИ, об этом заявил директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг.

Отметим, что ранее в субботу Трамп провел встречу с Зеленским. СМИ публиковали фотографии, на которых видно, как оба сидят на стульях друг напротив друга в соборе Святого Петра в Ватикане.

На некоторых фотографиях видно, что на месте встречи находились также президент Франции Эмманюэль Макрон и британский премьер Кир Стармер.

Канцелярия французского президента, как отмечается в сообщениях СМИ, назвала контакты между лидерами США, Франции, Великобритании и Украины позитивными.

Трамп в субботу он принял участие в Ватикане в церемонии похорон папы римского Франциска. Президент США уже вылетел из Рима.

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