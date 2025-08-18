В Белом доме прошла встреча Трампа и Зеленского

В Вашингтоне состоялась встреча между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
Как сообщает Report, трансляция встречи велась на страницах Белого дома в соцсетях.
В ходе беседы Трамп заявил, что видит прогресс в разрешении российско-украинского конфликта. Он вспомнил свою встречу с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске и отметил, что сейчас есть "отличная возможность" для разрешения ситуации.
Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Трампа за усилия по установлению мира в Украине. Он также выразил благодарность супруге Трампа Мелании за письмо, которое она написала Путину.
На встрече с американской стороны присутствовали госсекретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс, а также специальный посланник Стив Уиткофф, а с украинской стороны — руководитель Администрации президента Украины Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.
21:14
В Вашингтоне началась встреча американского лидера Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского.
Как сообщает Report, прямая трансляция встречи ведется на страницах Белого дома в соцсетях.
Трамп встретил Зеленского у входа. После совместного фото и комментариев для прессы лидеры вошли в здание.
На вопрос журналиста о том, что вы скажите украинскому народу, Трамп ответил: "Мы любим их".
На встрече Трамп заявил, что видит прогресс в урегулировании российско-украинского конфликта. Он напомнил о встрече с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске и заявил, что сейчас есть прекрасная возможность для разрешения ситуации. Зеленский в свою очередь поблагодарил Трампа за его усилия в установлении мира в Украине. Президент Украины также поблагодарил его супругу Меланию Трамп за письмо Путину о детях и передал первой леди США письмо от своей супруги.