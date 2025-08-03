В Белом доме исключили пересмотр таможенных пошлин под давлением рынков

Соединенные Штаты не будут без новых сделок изменять размеры торговых пошлин в случае негативной реакции рынков на торговую политику президента США Дональда Трампа.

Соединенные Штаты не будут без новых сделок изменять размеры торговых пошлин в случае негативной реакции рынков на торговую политику президента США Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом заявил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет в интервью NBC News .

"Я бы это исключил, потому что торговые сделки являются окончательными", - сказал он в ответ на вопрос ведущей о возможности пересмотра Вашингтоном таможенных пошлин в случае негативной реакции рынков на тарифы.

По словам Хассета, игроки на рынках положительно восприняли заключенные действующей администрацией торговые соглашения. "Мы добились от Европы того, что они открыли свои рынки для наших продуктов, фермеров, малого бизнеса, и они (страны ЕС - ред.) дали нам возможность установить для них 15% пошлины, что, вероятно, будет приносить нам порядка $100 млрд в год", - отметил он.