В Белом доме дважды ошиблись в титуле Елизаветы II

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки дважды ошиблась при упоминании титула королевы Великобритании Елизаветы II в преддверии встречи монарха с президентом США Джо Байденом.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки дважды ошиблась при упоминании титула королевы Великобритании Елизаветы II в преддверии встречи монарха с президентом США Джо Байденом.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, об этом сообщает The Sun.

Первый раз Псаки назвала Елизавету II "английской королевой", хотя этот титул не используется с 1707 года.

Во второй раз представитель Белого дома ошиблась в эфире телеканала CNN.

"Спасибо за возможность исправиться, скажу только, что это произошло в ходе ответов на вопросы в Twitter. Не то чтобы это было оправданием, но я больше никогда не сделаю эту ошибку о Ее Величестве Королеве Соединенного Королевства", - заявила Псаки.

Ведущий CNN тут же поправил ее, отметив, что та не до конца озвучила титул Елизаветы II, пропустив слова "и Содружества".