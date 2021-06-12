О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Белом доме дважды ошиблись в титуле Елизаветы II

В Белом доме дважды ошиблись в титуле Елизаветы II Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки дважды ошиблась при упоминании титула королевы Великобритании Елизаветы II в преддверии встречи монарха с президентом США Джо Байденом.
Другие страны
12 июня 2021 г. 10:28
В Белом доме дважды ошиблись в титуле Елизаветы II

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки дважды ошиблась при упоминании титула королевы Великобритании Елизаветы II в преддверии встречи монарха с президентом США Джо Байденом.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, об этом сообщает The Sun.

Первый раз Псаки назвала Елизавету II "английской королевой", хотя этот титул не используется с 1707 года.

Во второй раз представитель Белого дома ошиблась в эфире телеканала CNN.

"Спасибо за возможность исправиться, скажу только, что это произошло в ходе ответов на вопросы в Twitter. Не то чтобы это было оправданием, но я больше никогда не сделаю эту ошибку о Ее Величестве Королеве Соединенного Королевства", - заявила Псаки.

Ведущий CNN тут же поправил ее, отметив, что та не до конца озвучила титул Елизаветы II, пропустив слова "и Содружества".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

В США назвали лауреатов Пулитцеровской премии
ФотоВ США назвали лауреатов Пулитцеровской премии
12 июня 2021 г. 07:56
Позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении вновь подверглись обстрелу
Позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении вновь подверглись обстрелу
11 июня 2021 г. 19:49
Министр культуры ответил на замечание Самира Шарифова
Министр культуры ответил на замечание Самира Шарифова
11 июня 2021 г. 19:27
Ильхам Алиев: Сегодня отношения между Азербайджаном и Соединенным Королевством успешно развиваются
Ильхам Алиев: Сегодня отношения между Азербайджаном и Соединенным Королевством успешно развиваются
11 июня 2021 г. 17:21
МО: На Кельбаджарском направлении наши позиции подверглись обстрелу
МО: На Кельбаджарском направлении наши позиции подверглись обстрелу
11 июня 2021 г. 17:09
Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина
Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина
11 июня 2021 г. 16:10
Посол России: Очень высоко оцениваем то, что сделал Азербайджан в ООН - ИНТЕРВЬЮ
ФотоПосол России: Очень высоко оцениваем то, что сделал Азербайджан в ООН - ИНТЕРВЬЮ
11 июня 2021 г. 13:05
На сотрудников двух компаний заведено уголовное дело из-за поддельных медсправок на COVID-19
На сотрудников двух компаний заведено уголовное дело из-за поддельных медсправок на COVID-19
11 июня 2021 г. 12:59
В этом году в школах прозвучит Последний звонок - ОФИЦИАЛЬНО
В этом году в школах прозвучит "Последний звонок" - ОФИЦИАЛЬНО
10 июня 2021 г. 20:14
Уголовное дело в отношении еще 26 членов армянских вооруженных формирований направлено в суд
Уголовное дело в отношении еще 26 членов армянских вооруженных формирований направлено в суд
10 июня 2021 г. 19:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi