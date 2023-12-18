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В Белграде тысячи оппозиционеров собрались на митинг протеста против результатов выборов

В Белграде тысячи оппозиционеров собрались на митинг протеста против результатов выборов Тысячи сторонников оппозиции собрались в центре Белграда по призыву лидеров блока "Сербия против насилия" Мариники Тепич и Мирослава Алексича.
Другие страны
18 декабря 2023 г. 23:59
В Белграде тысячи оппозиционеров собрались на митинг протеста против результатов выборов

Тысячи сторонников оппозиции собрались в центре Белграда по призыву лидеров блока "Сербия против насилия" Мариники Тепич и Мирослава Алексича.

Как передает Report, об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Собравшиеся у здания столичной администрации заявляют о несогласии с победой на выборах в скупщину (городское собрание) возглавляемой правящей партией коалиции, которая по итогам обработки 92,5% бюллетеней набирает 39,34%, в то время как оппозиционный блок получает 34,27%.

Протестующие перекрыли движение на центральных улицах и продолжают акцию протеста у входа в здание Республиканской избирательной комиссии.

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