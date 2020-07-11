В Белграде разогнали протестующих перед зданием парламента

Подразделения сербской полиции вытеснили протестующих с площади перед зданием Скупщины (парламента) в центре Белграда.

Подразделения сербской полиции вытеснили протестующих с площади перед зданием Скупщины (парламента) в центре Белграда.

Как передает Report, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Силы правопорядка перешли к активным действиям после нескольких часов отсутствия реакции на провокации и оскорбления.

Демонстранты периодически кидали в полицейских камни и пиротехнику. В итоге правоохранители применили дубинки и слезоточивый газ, под который попали сотни человек - и сами полицейские, и демонстранты, и журналисты.

Несколько человек из числа нападавших и сотрудников подразделений безопасности получили более серьезные ранения, к площади подъехали автомобили скорой помощи, однако точно оценить число и состояние пострадавших пока невозможно.

В настоящий момент порядок непосредственно возле здания парламента восстановлен, на асфальте - много мусора и камней, при этом на прилегающих улицах продолжатся стычки демонстрантов с полицией.