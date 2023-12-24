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В Белграде протестующие хотят прорваться в здание городской администрации

В Белграде протестующие хотят прорваться в здание городской администрации Участники акции протеста в Белграде пытаются сломать двери и прорваться в здание городской администрации.
Другие страны
24 декабря 2023 г. 23:26
В Белграде протестующие хотят прорваться в здание городской администрации

Участники акции протеста в Белграде пытаются сломать двери и прорваться в здание городской администрации.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в митинге принимают участие сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия". К текущему моменту они окружили здание скупщины (представительного органа и администрации) и поднялись на ступени.

Согласно данным агентства, протестующие зажгли файеры. Все произошло после того, как организаторы акции протеста призвали собравшихся сформировать кольцо вокруг здания администрации Белграда.

При этом некоторые участники митинга начали требовать открыть двери и скандировать антиправительственные лозунги. Отмечается, что ни в одном из окон строения не горит свет. Более того, на месте не видно сотрудников правоохранительных органов.

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Версия на азербайджанском языке Belqradda müxalifətçilər şəhər administrasiyasının binasına basqın ediblər, prezident xalqa müraciət edəcək

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