В Белграде мужчина въехал в ограждение здания парламента

Неизвестный мужчина въехал в ограждение здания сербского парламента в Белграде и попытался сбежать

Неизвестный мужчина въехал в ограждение здания сербского парламента в Белграде.

Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в МВД Сербии.

После инцидента он попытался сбежать, но был задержан.

"Полицейские задержали мужчину с инициалами П.Б. 1979 года рождения, который сегодня днем автомобилем Toyota Rav 4 пробил защитное ограждение перед Скупщиной (заксобранием) Республики Сербия. После этого он вышел из автомобиля и побежал в сторону Пионерского парка с прутом в руке и кричал "министры выходите!" - сообщило ведомство. Ему назначено задержание на 48 часов, делом займется прокуратура.

О мотивах его поступка пока не сообщается.