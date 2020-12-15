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В Белграде мужчина въехал в ограждение здания парламента

В Белграде мужчина въехал в ограждение здания парламента Неизвестный мужчина въехал в ограждение здания сербского парламента в Белграде и попытался сбежать
Другие страны
15 декабря 2020 г. 19:09

Неизвестный мужчина въехал в ограждение здания сербского парламента в Белграде.

Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в МВД Сербии.

После инцидента он попытался сбежать, но был задержан.

"Полицейские задержали мужчину с инициалами П.Б. 1979 года рождения, который сегодня днем автомобилем Toyota Rav 4 пробил защитное ограждение перед Скупщиной (заксобранием) Республики Сербия. После этого он вышел из автомобиля и побежал в сторону Пионерского парка с прутом в руке и кричал "министры выходите!" - сообщило ведомство.
Ему назначено задержание на 48 часов, делом займется прокуратура.

О мотивах его поступка пока не сообщается.

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