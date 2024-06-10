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В Белгородской области четыре человека подорвались на мине

В Белгородской области четыре человека подорвались на мине Четверо человек подорвались на мине в городе Шебекино Белгородской области, в том числе сотрудник телеканала "Россия-24", он в тяжелом состоянии доставлен в больницу.
Другие страны
10 июня 2024 г. 16:14
В Белгородской области четыре человека подорвались на мине

Четверо подорвались на мине в городе Шебекино Белгородской области, в том числе сотрудник телеканала "Россия-24", он в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В городе Шебекино четверо подорвались на мине, из них трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала "Россия-24". В тяжелом состоянии в Шебекинскую ЦРБ доставлен оператор телеканала - у мужчины осколочные ранения брюшной полости и левого плеча. В настоящее время врачами проводится операция", - написал он.

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