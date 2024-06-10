В Белгородской области четыре человека подорвались на мине

Четверо человек подорвались на мине в городе Шебекино Белгородской области, в том числе сотрудник телеканала "Россия-24", он в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Четверо подорвались на мине в городе Шебекино Белгородской области, в том числе сотрудник телеканала "Россия-24", он в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В городе Шебекино четверо подорвались на мине, из них трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала "Россия-24". В тяжелом состоянии в Шебекинскую ЦРБ доставлен оператор телеканала - у мужчины осколочные ранения брюшной полости и левого плеча. В настоящее время врачами проводится операция", - написал он.