В Бельгии женщина совершила нападение с ножом на прохожих, есть пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО

Женщина совершила нападение с ножом на прохожих в центре Гента (запад Бельгии), ранив двух человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила полиция Западной Фландрии.

Полицейский патруль ранил нападавшую в руку, она задержана.

"Нападение с ножом на прохожих произошло в Генте. Два человека пострадали. Совершившая нападение женщина ранена в руку и задержана, ведется следствие", - говорится в сообщении полиции.

Ранее газета Het Laatste Niews сообщила, что, по предварительной информации, один прохожий ранен в живот, второй - в руку, об их состоянии информации нет.

Газета отмечает, что значительный участок улицы Беврейдингслаан перекрыт, на месте развернута медицинская палатка, где оказывается помощь пострадавшим.