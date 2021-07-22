В Бельгии заявили о желании отдать Фландрию Нидерландам

Глава управления бельгийского Антверпена Барт Де Вевер заявил, что хочет отделить от королевства Фландрию (северный регион с официальным нидерландским языком, куда также входит Антверпен) и присоединить ее к соседним Нидерландам.

Глава управления бельгийского Антверпена Барт Де Вевер заявил, что хочет отделить от королевства Фландрию (северный регион с официальным нидерландским языком, куда также входит Антверпен) и присоединить ее к соседним Нидерландам.

Как передает Report, об этом сказал он в интервью телеканалу Channel Z .

"Я никогда не отказывался от своей мечты о том, чтобы все, кто говорит на нидерландском языке, однажды встретили новый день в едином доме - Нидерландах, северных и южных", - отметил Де Вевер.

Под южными Нидерландами он имел в виду бельгийскую Фландрию, которая граничит с соседним государством.

"Если я смогу однажды умереть как южный голландец, я умру более счастливым, чем оставаясь бельгийцем", - заявил бургомистр.

Он подчеркнул, что фламандское население Бельгии пока еще не готово к такому воссоединению, но, возможно, оно произойдет в дальнейшем.

В Нидерландах в XVI веке из-за религиозных распрей вспыхнуло кровопролитное восстание, в результате чего государство утратило целостность. Исторически более близкие к католикам южные провинции предпочли остаться под владычеством Испании и стали известны как Фландрия, позже, уже в XIX веке, эти территории перешли Бельгии. Северные территории получили название Голландии, добились свободы и изменили религию. До сих пор некоторые фламандцы считают себя голландцами, а некоторые вовсе стремятся к независимости.