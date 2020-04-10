В Бельгии за сутки зарегистрировано рекордное число умерших от COVID-19

Число смертельных исходов за последние сутки от коронавирусной инфекции в Бельгии достигло рекордной для этой страны цифры в 325 человек, в общей сложности в стране умерли 3 019 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу Министерство здравоохранения королевства. В четверг число умерших составило 283 человека.

За последние сутки было зафиксировано 1 684 новых случая заражения, что превысило показатели предыдущего дня (1 580), в среднем число заразившихся в Бельгии за день колеблется в течение последней недели в интервале от 1 000 до 1 700 человек. В общей сложности с начала эпидемии в стране зафиксированы 26 677 случаев заражения.

С 14 марта в Бельгии действует жесткий общенациональный карантин. Изначально его вводили до 5 апреля, но 27 марта власти страны решили продлить карантин до 19 апреля с возможностью отложить его окончание до 3 мая.

Королевство также закрыло границы и запретило любые поездки по стране. Жителям разрешено передвигаться только в пределах своего района. На транспорте и в магазинах они обязаны соблюдать дистанцию.