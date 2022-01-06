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В Бельгии зафиксировано рекордное число заражений COVID-19

В Бельгии зафиксировано рекордное число заражений COVID-19 В Бельгии зафиксирован рост среднесуточного заражения коронавирусом.
Другие страны
6 января 2022 г. 10:56
В Бельгии зафиксировано рекордное число заражений COVID-19

В Бельгии зафиксирован рост среднесуточного заражения коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Sciensano, за сутки отмечен 82%-й рост инфицированных COVID-19.

Институт также сообщил о рекордном с начала пандемии числе зараженных в течение 24 часов: 27 199.

За время пандемии в Бельгии диагностированы более 2,2 млн заражений коронавирусом. Зарегистрировано около 28 400 смертей от COVID-19.

Заражаемость на 100 тыс. жителей за 14 дней достигла 1 108 случаев.

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