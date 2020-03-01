В Бельгии зафиксирован новый случай заражения коронавирусом

Второй случай коронавируса (COVID-19) зафиксирован в Бельгии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает бельгийский сайт RTBF. Заболевание было подтверждено в ночь на воскресенье у пациента в Антверпене.

По данным СМИ, второй заболевший недавно вернулся из Франции. В настоящее время власти пытаются установить круг лиц, с которыми он мог общаться в последние несколько дней.

Кроме того, еще по меньшей мере два человека, у которых впоследствии в других странах был подтвержден COVID-19, проезжали ранее через бельгийскую территорию, отмечается в сообщении.