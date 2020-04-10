В Бельгии забраковали три миллиона масок

Партия из трех миллионов медицинских масок, закупленная Бельгией, оказалась непригодной для использования.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр телекоммуникаций этой страны Филипп де Бакер.

"Они не обеспечивают достаточную защиту", - сказал министр, слова которого приводит местный телеканал LN24.

По его данным, речь идет о масках FFP2, которые используются в больницах и должны обладать высокими защитными характеристиками. Однако на них не было соответствующих маркировок, и лабораторные испытания также доказали их непригодность.

Маски были заказаны еще 23 марта управлением здравоохранения Бельгии.

Бельгия, как и многие другие страны Европы, столкнувшиеся с коронавирусом, испытывает нехватку средств индивидуальной защиты.По официальным данным на четверг, число скончавшихся в результате заболевания коронавирусом в Бельгии составляет 2523 человека. Общее число заболевших с начала вспышки в Бельгии сейчас составляет 25 тысяч человек.