В Бельгии за сутки от коронавируса умерло 97 человек

В Бельгии за минувшие сутки в результате коронавирусной инфекции скончались 97 заболевших, общее число умерших от COVID-19 составляет 8 016 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в сообщении кризисного центра минздрава королевства.

Бельгийские власти также сообщили о 242 новых случаях заражения коронавирусом, 84 человека были госпитализированы.

Накануне власти информировали о 361 новом случае заражения коронавирусом и 80 скончавшихся. Общее число заболевших с момента начала вспышки на сегодня составляет 50 509.

В бельгийских больницах остаются более трех тысяч инфицированных коронавирусом, в том числе 646 человек находятся в отделениях интенсивной терапии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.